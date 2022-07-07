文／照護線上

一名50多歲糖尿病患者，平常都有注意控制血糖，回診時糖化血色素檢查結果也正常，直到有陣子常覺疲倦、尿液中有很多泡泡，回診時，經醫師檢測腎功能（eGFR）與尿蛋白（UACR），被確診為慢性腎臟病第三期。醫師表示，若未及早發現、及早治療，可能5～10年內就面臨洗腎問題。

國人三高問題嚴重，其中糖尿病患者是慢性腎臟病高風險族群，糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤指出，糖尿病腎病變是一個重要的糖尿病慢性併發症，一般而言，第二型糖尿病的病人大概經過約10年，會出現微量白蛋白尿，或是腎臟功能逐漸衰退的狀況。因此，糖尿病患者除了定期檢查血糖、糖化血色素HbA1c之外，建議每年至少追蹤一次尿蛋白與腎絲球濾過率eGFR。

他提醒，隨著蛋白尿、腎功能惡化，追蹤的頻率也要增加，若等到eGFR小於30ml/min/1.73m2，可能就要轉診腎臟科，因此及早發現，可延緩腎臟惡化。

蔡世澤說，有糖尿病且腎臟還未病變或出現蛋白尿時，若開始使用SGLT2抑制劑俗稱排糖藥，一方面可幫忙降糖、控制體重，並可避免蛋白尿加劇、減緩eGFR衰退的速度，延遲10年面臨洗腎的困擾。台灣60歲以上的糖尿病患者占多數，若不加注意，經過10年到了70歲，就可能出現腎功能嚴重衰退，瀕臨洗腎地步。

除了藥物治療，慢性腎病變患者也要維持健康飲食習慣，初期還可以依照一般的飲食建議，當腎臟功能衰退到中等程度時，就得開始限制蛋白質攝取量，需要接受營養師等團隊的照顧。控制好血糖、血壓、血脂肪三高，維持適度運動、減重、戒菸，都有助維護腎臟機能。

「儘管慢性腎臟病變是很嚴重的問題，但是僅約一半糖友知道自己出現了蛋白尿。」蔡世澤說，為了提醒大家，糖尿病關懷基金會推出「今天你有控嗎，請問糖三臟」LINE貼圖。所謂的「有控」是詢問或自問有無控制好血糖、血壓、血脂肪，「糖三臟」指跟糖尿病相關的胰臟、腎臟、心臟等3個重要臟器。血糖失控心腎遭殃，另外心臟不好會拖累腎臟，腎臟不好也會拖垮心臟！」

●不只有三高 國人當心第四高「高腎壓」

腎臟就像身體的污水處理廠，一旦污水流入過量，就會使污水處理廠故障。中華民國糖尿病學會秘書長楊宜瑱解釋，血糖、血壓、血脂肪這三高控制不佳時，就會增加腎臟負擔，致腎絲球功能失調，而處於高張力狀態，稱為「高腎壓」。

圖／照護線上提供

高腎壓早期沒有明顯症狀，等到腎臟過勞、功能衰退後，才會出現症狀。楊宜瑱說，民眾要定期接受篩檢，才能知道有無高血壓、高血脂、高血糖，這類導致高腎壓的風險因子。

台灣慢性腎臟病患約一半源自糖尿病。楊宜瑱說，在糖尿病標準照護下，初期的慢性腎臟病，一年該檢測1至2次尿蛋白與腎絲球濾過率eGFR，如果進入中期、後期慢性腎臟病，就得更密集追蹤。

過去有研究發現，出現蛋白尿的高血壓患者，心血管疾病的風險、死亡率增高4至7倍。不過，糖尿病衛教學會理事長王治元表示，照護指引建議第2型糖尿病的病人，與確診第1型糖尿病滿5至6年以上的病人，都應每年定期追蹤腎功能與蛋白尿，若發現異常，就要增加追蹤頻率。有些患者在腎臟病變開始有蛋白尿後，便積極治療，3至6個月，腎病變的蛋白尿便得到顯著改善，且維持原本腎功能。「及早發現與改善蛋白尿，有助心臟、腎臟保護，延緩腎臟功能惡化速度」。

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