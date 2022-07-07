大陸一線紅星趙麗穎，主演過《陸貞傳奇》、《花千骨》、《楚喬傳》等人氣劇走紅，近年感情世界也起波瀾，與「蘭陵王」馮紹峰因戲結緣並奉子成婚，不料在去年官宣離婚，恢復單身的她仍是戲約滿檔，最近正在拍新戲的她，前往片場途中被拍到腳上穿著的白襪有亮點，竟寫著「已打疫苗」，讓眾人笑翻，掀起搶購潮。

趙麗穎演藝事業上走強運，感情上卻缺點運氣，她與「蘭陵王」馮紹峰因戲結緣，2018年宣布結婚並已懷孕，之後生下子「醒醒」，不料之後兩人因工作聚少離多，婚姻僅撐3年就破局，離婚後雙方共同撫養小孩。

趙麗穎一身休閒前往劇組，腳上印著「已打疫苗」的小白襪掀起熱議，還登上熱搜。(取材自微博)

趙麗穎早在產後就光速回歸演藝圈，如今離婚也不損身價，仍舊戲約不斷，最近正與林更新二度合作，拍攝古裝偶像劇《與鳳行》，近日她在前往劇組「上班」途中，被粉絲目擊上戲前一身輕便，穿著T恤配短褲，腳下很潮的穿了小白襪搭配運動拖鞋，最有趣的是這雙白襪上，用紅字醒目印著「已打疫苗」，讓人不禁會心一笑。

這幾年因為新冠肺炎疫情的關係，PCR檢測、戳鼻快篩、實名制等，已成為生活中必須做的事情，打疫苗也是很多人的共同經歷，因此趙麗穎穿著這雙藏了小巧思白襪的照片，很快登上微博熱搜，吸引網友們瘋狂搶購，笑呼「任何人都需要」、「哈哈哈哈好可愛」、「已購買同款」，意外帶貨一波。