新店國小校長許德田投入教育工作33年，帶領學校獲獎無數，他每天提早到校與師生互道早安，每當有轉學生到校時，也都會邀請轉學生到校長室合影，藉此傳遞關懷與溫暖給每一位學生，甚至帶領同仁改變以往畢業典禮的形式，讓300位學生都上台領畢業證書，讓它們勇敢說出畢業夢想，獲今年師鐸獎殊榮。

教育部日前公布111年師鐸獎得獎名單，新北市新店國小校長許德田、淡水商工主任曾才榮、板橋高中老師楊幸鈞、五華國小老師杜筱梅、光復國小附幼主任鄭雅玲共4位教師、1名校長獲獎。

楊幸鈞自10歲加入籃球校隊後，體育就成為她的生命，如今教育莘莘學子，讓學生學會勇於挑戰自己、愛自己、看見更寬廣的世界。曾為了讓身障生也能和同學一起上體育課，自己戴上拳擊手套、坐輪椅、戴眼罩想像身障生可能會遇到的挑戰與極限，同理心結合創意的行動和不放棄的精神，化限制為機會，完成看似不可能的體育課。

杜筱梅常說：「這個世界不是優秀人的世界，而是所有人的世界」她關注那些過動症無法專心、自閉症不善溝通、情緒困擾受創及因家庭因素而學習落後的孩子。杜老師實行開放式跨域閱讀課程，結合語文與藝術跨域創作「兒童原創繪本」，孩子的原創繪本透露出兒童的心聲，內容橫跨了單親傷痛、同儕霸凌、課業壓力，孩子在創作中能自我療癒，同時認識自己、尊重他人，讓每個孩子看見自己的亮點和價值，培養實踐人生夢想的興趣。

曾才榮以技職精神融入國際教育，親自帶領學生學中玩、玩中學認識世界，多次帶領學生與日本、韓國、加拿大、德國、芬蘭等國家交換學習經驗，引領學校獲頒英國文化協會連續2年國際教育中級認證學校。

從事教育30年，他自詡「成為迷惘高中生的引路人」擁有電子、電機、數學、工藝4張教師證，輔導對學習失去興趣的學生，討論各種就業的可能性，也常常放學後留下來指導學生考取證照或創業，讓孩子找未來的方向。

鄭雅玲則致力於精進幼兒園課程、優化軟硬體設施設備，朝著能讓孩子過得快樂、隨時都能展露純真天性爽朗笑聲而努力。她回憶一位家境特殊的幼兒，父母離異只有外婆照顧，她與外婆約定每天陪孩子到晚上7點，引導學生主動參與活動、訓練獨立照顧自己，孩子從一開始的哭鬧，到成為老師的小幫手、教室裡的環保小兵，學習也能跟上同齡幼兒，可愛的笑容也多了信心和安全感。