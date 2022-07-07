DWS資產管理公司發佈最新投資總監觀點，針對主要經濟體的經濟前瞻，預計今年歐元區的經濟成長率為2.9%，明年為1.8%；而美國今年成長可能放緩至2%，明年則可能放緩至0.8%；至於中國今年的GDP為3.8%，明年為5.3%。在歐元區方面，如果俄羅斯天然氣供應完全中斷（並且沒有採取補償措施），預計歐元區今年的成長率將僅達到2%，2023年將下降至1.4%。

上述三大經濟體，歐、美的GDP呈下滑，但中國則依然在明年有5.3%的相對較佳成長。

DWS指出，隨著各國央行明確將對抗通膨列為優先事項，全球經濟無疑將明顯降溫，除非緊縮貨幣政策開始放鬆。不排除美國在2022年底到2023年初之間出現溫和衰退的可能性。

鑑於央行採取更激進的政策，預計美國政策利率年底將高達3.25-3.5%，高於「中性」利率，並且非常接近甚至達到升息週期的高峰。同時，預計歐洲央行將在12個月內將存款利率上調至2%，再融資利率則上調至2.5%。

依據DWS的基準情境(baseline scenario)模式估算，預計今年歐元區的經濟成長接近3%，而美國今年成長可能放緩至僅2%，明年則可能放緩至0.8%。如果俄羅斯天然氣供應完全中斷（並且沒有採取補償措施），預計歐元區今年的成長率將僅達到2%，2023年將下降至1.4%。至於中國，預計第二季經濟將非常疲軟，與第一季相比成長將下降。預計消費者支出將持續低迷，但在政府的刺激措施提振下，下半年情況將會改善，因此全年消費者支出可實現接近4%的成長。