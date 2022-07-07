紀念對日抗戰85周年，國民黨主席朱立倫今在臉書表示，黨除邀抗戰史學者來國際民主沙龍講述「重探抗戰史」，也舉辦紀念抗戰勝利音樂會、紀念座談與黨史館抗戰史回顧策展，要讓更多朋友能夠共同紀念與傳承這段光榮歷史。

朱立倫說，回顧抗戰歷史是希望大家共同省思戰爭與和平意義，共同以智慧追求和平目標，捍衛中華民國與民主自由。

朱立倫指出，八年抗戰對中華民國是嚴重歷史傷痕，造成上千萬同胞死難、2百多位英勇殉國的國軍將領、321萬參戰官兵犧牲，以及先烈先賢諸多可歌可泣的事蹟，當時領導全國抗戰的是國民黨領導的國民政府。

朱立倫說，在國民黨領導下八年抗戰的勝利成果，不但讓中華民族掙脫百年來不平等條約，讓中華民國成聯合國創始會員國、成為世界五強，更因此光復台灣，讓台灣擺脫50年殖民統治，得以逐步落實中華民國憲法，才有今天的民主台灣。

朱立倫表示，緬懷歷史並非為了挑起仇恨，而是為了珍惜和平；秉持兩岸和平為最重要目標，不希望兩岸間再有任何軍事衝突或戰爭；但歷史也指出，當和平難以達成，就須挺身而出強力捍衛國家利益、保護人民安全，戰爭是萬不得已選擇。