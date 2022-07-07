搶攻夏日餐飲商機，台北中山九昱希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan），自7月8日（五）起，於一樓La Salle森酒吧推出軟嫩多汁「羅勒香料烤嫩雞」、辛香火熱「魔鬼辣烤雞翅」與法式經典「細燉紅酒牛肋條」等三款新菜色，以及紅／白酒冰棒、咖啡奶凍、檸檬愛玉及楊枝甘露等五款消暑冰品，強調以「雞加酒」為客人消暑。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店料理新品「羅勒香料烤嫩雞」，半隻480元，選用重約1.2至1.4公斤左右國產雞隻，一開二取龍骨後，醃上以九層塔、蒜頭、花生碎、起司粉、橄欖油與香料調製的獨家義式香料烤雞醬靜置，待羅勒、月桂葉、百里香、黑胡椒與辣椒等香料芬芳滲入後，送入180度旋風烤箱內12分鐘，造就烤雞外皮金黃油亮肉質白皙軟嫩的絕佳口感，搭配現炸酥脆薯條與蒜味美乃滋和清新酸爽醃洋蔥一同上桌。

「魔鬼辣烤雞翅」每份480元，雞翅洗淨去翅尖瀝乾後以番茄醬、洋蔥、蒜頭、煙燻汁與黑糖調和的BBQ醬料醃製，俟香料入味後以旋風烤箱180度烤10分鐘，出餐前拌上以由獨家墨西哥塔可醬、塔巴斯科辣椒醬與檸檬汁調配而成的辣味香料醬，狂放辛香滋味可搭配麻辣堅果一同享用，增添口感層次。

「細燉紅酒牛肋條」每份520元，這道源自法國勃根地經典料理，將油花均勻口感軟嫩的美國特選原塊牛肋油煎上色鎖住肉汁盛起靜置切成適口大小，另將洋蔥、紅蘿蔔、西芹等炒香後加入蕃茄糊、紅酒與牛肉高湯，大火煮開後連同牛肋塊以小火悶煮約60分鐘，入口似化的肉質豐美多汁並有淡雅酒香，濃郁醬汁搭配佐餐法國麵包更叫人欲罷不能。

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