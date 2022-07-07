繼境外移入病例陸續檢出BA.4、BA.5變異株的確診個案後，台灣昨出現BA.5的本土個案，而行政院長蘇貞昌今在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」以後指示，隨著台灣整體疫情下降趨勢穩定可控，考量醫療量能、口服藥物等充足，有關指揮官、交通部建議酌量放寬入境人數總額，將請有關部會確保入境通關程序、防疫旅館、防疫計程車等充足，詳細鬆綁情形由指揮中心說明。

時論廣場》防疫三大錯 指揮中心濫權上癮（王任賢）
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認台灣疫情「可控」 蘇揆拍板入境總人數管制將放寬
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