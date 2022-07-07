新竹市長林智堅論文爭議延燒，竹科管理局6日聲明稿指合約載明智財權屬科管局，將函請中華大學說明。林智堅7日親上火線回應，自己與老師共同參與研究，前幾天也已獲老師證實，口試時間是6月26日，他早在5月就已完成論文。

藍營陸續向台大及中華大學檢舉，林智堅說先前記者會已清楚回應，昨也委託律師按鈴提告，很遺憾國民黨在這次選舉，用潑髒水方式當起手式，以抹黑作為選戰主軸基調，相信會遭人民唾棄。

林智堅說，前天第一時間，學校老師已經證實有參與計畫，和老師共同做研究，他的論文口試時間在6月26日，但早在5月就完成論文，科管局委託報告則在7月份完成。

「從頭到尾這是我和學校老師共同參與的計畫，」林智堅強調，大家都知道在台灣各大學學生和老師參與計劃作為論文「很常見」，否認用國家資源來做自己論文，並希望這件事情就此停住，大家回歸政策討論。

林智堅8日即將辭職，連日來勤跑各機構、區公所等，今天光是早上就有6、7個宮廟行程，7日一早他率市府一級主管來到天公壇上香祈福，他也主動提到近來的論文爭議，讓許多鄉親為他擔心。

林智堅以台語向現場鄉親表示，選舉到了有許多紛紛擾擾，但「講的人要有口德，聽的人要有智慧，」喊話鄉親可以幫他跟身邊朋友澄清都是「黑白講」。