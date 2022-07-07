中國國民黨副祕書長兼文傳會主委王育敏(右二)、副主委江怡臻（左二）、發言人柳采葳（右）、台北市議員參選人詹為元（左）等人7日出席「物價續創新高 人民痛苦有感，蔡政府無感？」 記者會。會中指出近期民生用品紛紛漲價，民眾大喊吃不消，呼籲民進黨政府拿出作為。（羅永銘攝）

通膨造成國內民生嚴重衝擊，國民黨今天召開記者會指出，民進黨政府毫無「超前部署」，人民痛苦有感，難道蔡政府無感？我國中低收入戶人數超過60萬人，蔡政府應擴大中低收入戶補助。

國民黨表示，主計總處公布6月份消費者物價指數（CPI）年增率達3.59％，創近14年來新高，更是國內CPI連續4個月超過3％、連續11個月超過通膨警戒線2％。

國民黨指出，近期民生用品紛紛漲價，民眾大喊吃不消，17項重要民生物資本月上漲5.59％，創92個月來新高；民生物品如水果、外食費、肉類、蛋類、家庭用品及房租上漲，其中雞蛋漲33.57％，創42個月來新高；水果漲25.31％、肉類漲6.78％，外食費漲6.38％，創近14年以來新高，市售鮮乳與衛生紙等亦傳漲價，恐帶動咖啡、烘焙、餐飲業等也漲價一波，形成通膨連鎖效應；主計總處368個查價項目群，就有302項漲價，漲價品項超過八成。

國民黨副祕書長王育敏說，蔡政府必須拿出抑制通膨的措施，不能再放任CPI繼續攀升；弱勢的中低收入家庭更是政府的重中之重，物價上漲的壓力壓得他喘不過氣來，必須要有具體協助他們的措施。

國民黨呼籲，我國中低收入戶人數超過60萬人，往往入不敷出，更是備受物價上漲衝擊，蔡英文政府應擴大中低收入戶補助，加強照顧弱勢群體，應對中小企業與勞工給予相應補貼，不讓通膨壓垮薪資成長，且應適時關照國際趨勢，調整貨幣政策，嚴控停滯性通膨風險，並積極穩定物價。