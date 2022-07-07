進到好市多（Costco）真的會陷入「沒花幾張小朋友走不出去」的深淵嗎？一名網友分享，他只是想去換尺寸不合的衣服，出發前就下定決心了，結果離開時「還是買了一大車」，估計噴好幾千元。此文一出，喚醒許多共同經驗者PO文，完全不孤單。

「好市多是個神奇的地方，我上次去退貨一個500元的東西，結果花了6000元才出來」，隨即有網友分享被洗劫的經驗，呼應原PO。其他網友也說，每次進到Costco，總是無法空手而回，簡直有魔力一般，讓人心甘情願地消費。

網友認為，Costco的退、換貨政策太便民，雖然要親自跑一趟，但「人都來了」，絕對會另外採購，不可能只是單純退或換貨，「我以為只有我這樣，原來大家都是，真溫暖」。

有網友提醒，若不推推車進賣場，應該可避免大量購物，結果其他網友說，Costco工作人員神出鬼沒，「沒車就給你推車」，想不消費都難。