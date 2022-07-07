國民黨將由副主席夏立言代表出席月中的海峽論壇，前副主席郝龍斌今表示，海峽論壇或雙城論壇都是很好的溝通管道，尤其對於台商、台胞權益保障與問題反映都很重要，應該保持這個管道的暢通，重點是把相關的訊息做適當的溝通。

對於黨內質疑，此時參與海峽論壇恐被貼上親共標籤，影響年底選舉。郝龍斌反問，幫助台商、台胞怎麼叫親共？以視訊溝通保障台胞、台商的權益，了解問題，這是合適的。

黨內傳出黨主席朱立倫親美讓讓對岸不滿，郝龍斌也說，「我沒有聽到這樣的訊息」。