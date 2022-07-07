今天在大聯盟場上洋基以誇張的16：0完封海盜，似乎要把昨天輸球苦悶一口氣打回來，全場狂敲22支安打、含6支全壘打，尤其最後兩局轟下11分之多，賈吉(Aaron Judge)還賞給前中職洋投邦威(Manny Bañuelos)滿貫炮。而此戰他們派出塞弗瑞諾(Luis Severino)先發投球，他主投6局無失分，在隊友強大支援下順利拿到勝投。

Aaron Judge's 30th home run of the season is a GRAND SLAM to give the Yankees a 9-0 lead! pic.twitter.com/TpHeEwrsRQ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 7, 2022

塞弗瑞諾投6局被敲4安打無失分，有3次三振無任何保送，不過等到5局才獲得打線支援，此局勒馬修(DJ LeMahieu)敲安攻下2分，為這場大屠殺揭開序幕，6局洋基延續攻勢，唐納森(Josh Donaldson)與賈羅(Joey Gallo)上演「背靠背」全壘打再添2分，塞弗瑞諾下場後球隊取得4：0領先，但接著好戲才正要開始。

7局捕手東岡(Kyle Higashioka)送出中外野方向陽春炮，追加至5：0，第8局洋基展開核彈級攻勢，當家重炮「法官」賈吉1出局時鎖定前中職洋投、前隊友邦威的沉球，一棒炸出左外野，形成價值連城滿貫炮，同時達成本季第30轟，接著唐納森再用犧牲打取得第10分，基本上已很難輸球。

而洋基到了末局仍不放過對手，一口氣海灌6分，對方這時已換上野手范梅特(Josh VanMeter)投球，但希克斯(Aaron Hicks)毫不留情再次轟出滿貫炮，范梅特的「小便球」被敲出中外野，最後東岡用1分打點安打為這場屠殺畫下句點，塞弗瑞諾勝投也輕鬆入袋，目前戰績5勝3敗，自責分率3.11。