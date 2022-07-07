英國首相強生(Boris Johnson)周三頂住多位資深部長和保守黨黨內人士逼宮要求辭退的壓力，強生表示，不會因為部分醜聞案而遭擊退下台。

據消息人士指出，超過40名政府官員和黨內人士提出辭職，部分內閣官員並前往唐寧街官邸，告訴強生必須下台。

周三晚間，英格蘭和威爾斯的檢察總長Suella Braverman呼籲強生要下台，並成為第一位公開表態要競逐執政黨揆和首相職位的內閣官員。Braverman說，時候到了，首相必須下台，而如果出現領導人的競爭，她願意把自己名字寫在名單上。

強生周三在議會說，他不會下台，而且這個國家現在最不需要的就是選舉。

強生的同黨議員Christopher Pincher曾出現酒醉性騷擾男性事件，強生正為此道歉滅火之時，周二晚間衛生部長Sajid Javid和財政部長桑納克(Rishi Sunak)同時提出辭呈。

強生在疫情期間於官邸開派對事件，也一直遭到攻擊，另外近期也有一起爭議性的人事任命案。

據了解，目前僅國防和外交部長表態留職，其他逾40位閣員已提出辭職。