《華爾街日報》周三援引消息人士報導，默克藥廠（Merck & Co,默沙東）擬收購專攻癌症藥物的生技公司Seagen Inc，雙方已經進行深入協商，該交易可能達到約400億美元或更高。

知情人士透露，兩家公司討論的收購價格為每股200美元以上。

根據Refinitiv的數據，以周三收盤價175美元估算，Seagen市值為322.4億美元。

Seagen拒絕對此報導發表評論，默克則尚未回應媒體置評請求。

《華爾街日報》報導，默克和Seagen有意在默克於7月28日公布第二季財報時或之前達成交易。相關協商已經進行了一段時間，而《華爾街日報》已在上個月首次披露這個併購消息。

BMO Capital分析師6月時曾表示，Seagen能否融入默克的長期增長計畫「幾乎不是問題」，但這項交易可能面臨嚴格的監管審查。他們並表示，由於重要的抗癌藥物Keytruda將在2028年底失去專屬權，默克顯然需要找到替代收入。