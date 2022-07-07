台股信心潰散，繼指數連連重挫，許多個股開始被殺破十年線，「國民ETF」0056也在7日一度失守十年線，其後快速站回。法人表示，觀察過去0056跌破十年線，往往是股價波段低點，搭配0056成分股的平均股息率已來到10％甜蜜點，建議想搶「十年難得一見」買點的投資人可積極留意。

據統計，0056過去四度跌落十年線，分別是2018年10月、11月、12月以及2020年3月，其中2018年11月13日在盤中跌破後，收盤即站回，另外三次也以5天、9天、13天之姿火速站回。

法人表示，十年線被視為台股重要生命線，歷史少見跌破，因此一旦失守，多被視為進場的絕佳機會。眾所皆知國安基金正以十年線為救市準則，且屢次操作的投報率突出。

這波台股下殺，內資多殺多引發許多個股進一步破底，台灣50成分股也出現殺破十年線的慘況，在成立超過十年的長青ETF中，中小型股為主的0056跟著失守十年線大關。

觀察過去0056在2018年盤勢走空，曾反覆跌破十年線，但跌破後皆快速站回，反映短期行情趨近落底，而2020年新冠疫情爆發，0056失守十年線也快速站回，前四次跌破皆在技術面拉出下影線。7日台股震盪轉漲，0056殺低後強彈；熱錢鎖定低檔買點也帶動0056短線頻爆大量。

法人表示，現在許多股票出現難得的低點，但不代表可以隨便接刀子，特別是景氣可能衰退，應慎選個股的基本面，而ETF投資相對分散，0056並有15年的多空歷練，過去空頭也持續穩定配息，適合作為抵禦升息和波動的投資工具。

0056成分股目前的加權平均股息率超過10％，為近年高峰，現在入手0056堪稱史上難得一見的便宜價。龍頭券商元大證券正推出0056的定期定額手續費優惠，穩健投資人也可透過分批布局掌握。