雛鳥被搶救後送至動物園照料。(高雄市野鳥學會提供／林雅惠傳真)

高雄市文化局包商日前進行古蹟維護工程，拆散鳳頭蒼鷹一家4口，好不容易高雄市野鳥學會成功搶救雛鳥，打造菜籃人工鳥巢安置雛鳥，讓鳳頭蒼鷹一家4口團圓，未料雛鳥卻因文化局包商施工太吵，影響成長，高雄市野鳥學會因此再為雛鳥請命，要求暫緩施工，文化局今日允諾，將調整施工工序，將暫停大型機具施工，待雛鳥長大後再復工。

高市府文化局表示，關於樂群4號修復工程施工問題，文化局已協調調整施工工序，優先處理屋後環境清理及屋內木料勘查，針對古蹟修復工程中因拆除發現的木料結構進行勘查片與調整，至於會造成噪音的大型機具拆除工程往後調整，以降低整體工程音量，避免干擾門前樹上雛鳥，而根據野鳥學會經驗，雛鳥長大需至少2周，屆時視情況再進行拆除工程。

文化局包商6月27日因樹木修剪工程，破壞鳥巢抓走2隻鳳頭蒼鷹雛鳥，高雄鳥會發起搶救，農業局尋回2隻雛鳥，高雄鳥會以塑膠菜籃打造人工鳥巢安置雛鳥，終於讓鳳頭蒼鷹闔家團圓。

不過高雄市野鳥學會志工觀察，文化局辦理古蹟保護工程，包商施工不斷傳出轟隆巨大聲音影響雛鳥坐巢、鳥爸媽育雛，甚至影響親鳥獵捕食物，因此呼籲文化局應該暫時停工，待雛鳥長大離巢後再繼續施工。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，志工每天到現場觀測，發現公鳥因為噪音而影響獵食，只好出遠門找食物，連續2日來沒帶回食物，造成雛鳥早上沒食物吃，雛鳥也因為受不了酷熱與噪音，顯得心浮氣躁想逃出，志工甚至發現，有時候親鳥都不在身邊，很擔心雛鳥掉下來，所幸後來有發現母鳥返巢。

林昆海說，雛鳥長大需要至少2周時間，為了能夠讓雛鳥平安長大，才呼籲文化局停工，待雛鳥長大離巢後再行施工。