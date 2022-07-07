新竹市長林智堅論文涉嫌抄襲案持續延燒，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（7日）痛批，選舉奧步、抹黑、有理講不清的招數一定會發生，籲國民黨攻擊時，若找不出如同高雄市議員李眉蓁的論文事件一樣，有原著作出面指控、有明確被抄襲的受害者，反而用政治權力去逼政府機關、逼學校，完全是沒有道理的事情，「勿散彈打鳥、胡亂牽扯不必要的學校及當事人！」

民進黨立院黨團今開記者會，媒體持續詢問林智堅論文涉嫌抄襲案。鄭運鵬表示，林智堅論文議題開始被報導，看起來就是協同作戰，林市長、老師、學校受了委屈，選舉奧步、抹黑、有理講不清的招數一定會發生。

他說，林智堅被提名參選桃園市長後，國民黨攻擊「落跑市長」無效後，桃園人還是很歡迎林市長，就開始打烏賊戰、抹黑戰，呼籲國民黨攻擊時；國民黨找不出被抄襲的受害者，用政治壓力逼學校、逼政府機關要去提告，代表國民黨對自己的論點都沒有把握，僅能透過媒體及政治壓力去操作。

鄭運鵬說，林智堅就讀中華大學期間，他並非是新竹市長、市議員，只是立委助理，那段時間學校並不會有政治壓力，他只是學生身分，用如今林智堅的角色、影響力去看10多年前的林智堅根本是錯置，此外，國民黨指控中華大董事長是民進黨的民意代表，但國民黨前新竹市長林政則也擔任過中華大學董事長，中華大學就是一間在地優良的私立學校。

鄭運鵬呼籲，國民黨不要用片面的資訊，看到林智堅成功就用他年輕時代的事情來抹黑，這是沒有必要的事情，林智堅當時是學生身分參加研究，學校跟政府簽約研究案，很多學校皆是如此；至於台大的論文，指導老師陳明通都出面指出兩位學生前後有先後順序，資料也是林市長提供的民調。

他也提及，國民黨也有很多立委、民意代表都是台大國發所畢業，不能因為要攻擊林市長就去否認所有人，這是兩件事情，就事論事，請國民黨找出受害人、誰被抄，若用政治權力去逼政府機關、學校，完全沒有道理。