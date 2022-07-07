台北市長選舉三腳督格局幾成定局，前台北市長郝龍斌今再批，民進黨（衛福部長陳時中）與民眾黨（台北市副市長陳時中）都有行政資源，但沒行政能力，國民黨台北市長參選人蔣萬安行政能力絕對沒有問題，他是沒有行政資源的問題。

郝龍斌表示，衛福部長陳時中坐擁8400億元防疫預算，結果把疫情搞得一團糟；台北市長柯文哲一年有1700億元預算，搞了8年，台北大巨蛋沒有孵出來，還可能搞成一個弊案；這些事情弄清楚，對蔣萬安選情會有幫助。

郝龍斌也提到，過去郝市府團隊定期有幫蔣萬安上課，蔣對當前市政問題非常快就能融會貫通，相信蔣會是非常適任。出色的好市長。

對於民進黨傳出將徵召陳時中參選，郝龍斌說，這是意料中的事情，這是民進黨派系角力的結果，即使陳在疫情期間沒有負起政務官該負的責任，造成7000多人死亡，疫情搞的一蹋糊塗，民進黨仍會為了維繫派系利益推出陳時中。