法國38歲知名女星茱蒂絲薛拉（Judith Chemla）擁有精緻臉孔與空靈氣質，曾在多部電影中參與演出，受到眾人的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲分享工作的她，近日突然在個人IG上公開一系列傷照，並表示自己不斷遭到導演前男友約翰曼卡（Yohan Manca）騷擾及家暴，怵目驚心的照片立即吸引網友的目光。

茱蒂絲薛拉日前突然在個人IG上貼文，表示：「照片拍攝時間是一年前，而傷痕是來自於『我女兒父親』的襲擊」。雖文中她沒有特別指名道姓，但眾人一看就知道她所說的人，就是曾與她交往5年並與她育有1女的導演前男友約翰曼卡；而她接著透露自己自去年開始就遭到約翰曼卡施暴，也試圖想要利用自己在影劇圈的影響力向她施壓，甚至不斷對自己的女兒洗腦，而茱蒂絲薛拉為了脫離對方的掌控，曾兩次報警並申請保護令，禁止約翰曼卡進入她的居住地，甚至遭到法院判定家暴獲判8個月的緩刑。

但沒想到這些都無法阻止約翰曼卡，到現在仍不斷試圖傷害她、控制她的生活，讓她再也忍無可忍決定公開此事，並公開自己被打到臉部多處瘀青發紫、鮮血直流的照片，希望能透過外界的力量讓她回歸寧靜的生活。

事實上，2021年約翰曼卡因執導電影《My Brothers and I》入圍坎城影展時，身為該片女主角的茱蒂絲薛拉卻缺席，也沒參加當年7月2日份於坎城影展舉辦的世界首映會，接著便有報導指出茱蒂絲薛拉疑似遭到約翰曼卡家暴向警方提出指控。隔日，茱蒂絲薛拉便出面證實自己與約翰曼卡在巴黎發生爭執，男方在情緒激動下朝她臉上扔手機，造成她臉部挫傷。隨後警方也對約翰曼卡進行調查，並處以10天監禁、限制他接近茱蒂絲薛拉；但之後仍發生第2次家暴，因此遭到法院判刑。如今約翰曼卡死性不改，也讓茱蒂絲薛拉相當痛苦與疲憊，網友看了紛紛譴責暴力，並支持她向恐怖情人提告送進監獄。

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