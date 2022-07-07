年底九合一選舉將至，資深媒體人周玉蔻今（7日）在臉書爆料，指民進黨將推派衛福部長陳時中選台北、屏東縣長潘孟安選新北。對此資深媒體人韋安發文指出，由於派林佳龍或陳建仁選新北可能死局，且綠營已認了新北市長侯友宜耐打程度超乎預期，因此該則消息「絕對是認真的」。

韋安今（7日）在臉書針對周玉蔻的爆料，以「『打侯戰』徹底失敗？」為題發文，指出該消息「絕對是認真的！」他提到：

一，勸進林佳龍或陳建仁，選新北，可能已成為「死局」

二，潘孟安雖然在屏東有高施政滿意度，但來新北可能要打個對折。不一定比之前傳出的人選羅致政更強

三，經過一個多月的「打侯戰」，綠營基本認了，侯的「耐打」程度超乎想象

最後韋安直言，無數「目的性」外部和內部，唱衰侯的民調，以及侯「連任有困難」的消息，不過都是自愚娛人的選舉「認知戰」。

而針對該則爆料，潘孟安今上午出席東港社福館動土典禮時受訪回應，「我現在還是以縣政為重，現在是縣政動土，等下回去還有很多會議，媒體怎麼報不知道，我目前還是以縣政為主，謝謝大家」。