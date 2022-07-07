協和電廠更新改建計畫兼顧友善環境及海洋生態，台電7日表示，協和計畫為了盡更大努力保護海洋生態，作出重大變更，提出「東移方案」，預定填地興建儲氣槽的區域將東移，力拚2027年第一部機組發電。

台電強調，台電提出能夠最大化保護海洋生態的新方案，展現台電在維持穩定供電的同時，也有決心降低對海洋生態、環境的影響，期盼各界支持更能保全生態的東移方案。

台電說，協和電廠增氣計畫興建燃氣機組，需解決供氣問題。經評估，興建海管、陸管不可行，永久使用浮動式天然氣接收站，也有其不得不面對的困境，因此必須興建儲氣槽。而經過評估，現有電廠廠內多山坡，用地不足，也無法滿足氣槽設置之安全性要求，因此台電規劃填地興建天然氣儲氣槽。

台電進一步說明，填地方案原規劃填海面積18.6公頃，填方量為350萬立方公尺。如今台電提出「東移方案」，填海面積進一步縮小為14.5公頃，填方量減為195萬立方公尺。填地方案經過調整，可以完全保留海扇及潛堤區珊瑚。

台電指出，協和改氣可以提供北北基發展所需電力。基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，攸關數百萬用戶的用電權益。預估這個區域今年尖峰負載將超過580萬瓩，到了2025年更將超過600萬瓩。

在供給方面，協和與核二機組陸續除役，到了2025年僅剩和平電廠130萬瓩，因此屆時供需缺口將達470萬瓩。供需缺口或許可以靠其他區域輸電融通，但輸電容量有其安全上限，因此需要協和電廠更新案。