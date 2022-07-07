劉品言戲越演越好，納豆誇「我未來將會多一位影后朋友」。（鏡新聞提供）

劉品言受邀上納豆主持的《誰來演戲》，兩人認識10多年，在訪談中展現出好交情。（鏡新聞提供）

「言言」劉品言出道多年演過不少經典好戲，近期更因為夯劇《華燈初上》中「花子」一角獲得好評，受邀上納豆主持的《誰來演戲》，兩人是認識多年的好友，節目上話匣子一開聊不停。納豆追問劉品言，生活當中是否跟《未來媽媽》裡的郭沁一樣，有年下男的追求中，劉品言難掩笑意大方承認，「《未來媽媽》把我拍的滿漂亮的，所以讓我近期有些年下男的追求，（他們）好有趣喔。」

劉品言以《未來媽媽》獲金鐘獎最佳女配角提名，接著又因《華燈初上》討論度大增，讓越來越多人注意到劉品言的好演技，然而回想起演員這條路，劉品言說一路走來實在不容易。劉品言回憶，那年剛從巴黎進修回台，一直想突破戲路，「就是打掉重練」。

她好不容易接下迷你影集《金孫》中越南新娘的角色，一舉入圍台北電影節、金鐘獎女主角，讓外界看到不一樣的劉品言，「當時的我就跟劇中幾乎沒有台詞的女主角一樣，是一個沒有話語權的人，我沒辦法挑劇本，因為大家對我的印象就是認為我應該演偶像劇。」然而在這部戲中展露頭角之後，隔年劉品言就以《含苞欲墜的每一天》奪下金鐘獎最佳女配角獎，她說：「這真的是一劑強心針！」納豆誇她：「我相信未來我會多一位影后朋友。」

14歲時以女團「Sweety」出道，之後成功轉型成女演員，劉品言一直以來給人肉肉女孩的形象，時胖時瘦的身材也總是受到關注，讓劉品言坦言很沒自信，不過現在她已接受自己不可能成為「紙片人」的事實，坦言不想再為了迎合社會框架而委屈自己，劉品言以運動保持健康及維持身材線條，更希望將心力放在演藝事業上。《誰來演戲》每周六晚10點30分於MOD 508台及YouTube播出。