美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）與英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）6日共同警告，中國大陸是國家安全的最大長期威脅。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）與英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）2大美英情報頭子，6日史無前例地共同出席公開活動，警告中國大陸是「巨大」威脅。

英國廣播公司（BBC）報導，美國聯邦調查局局長瑞伊及英國軍情五處處長麥卡勒姆周三共同出席位在倫敦的軍情五處總部活動，美英兩大情報頭子共同現身堪稱「史無前例」。

瑞伊對在座的企業執行長及大學高層表示，中國大陸是「對我們經濟及國家安全的最大長期威脅」，並且干預美國政治，包括近期的選舉。

他也警告，如果北京強行奪取台灣，將會是「全球歷來最恐怖的商業破壞之一」。他說北京正從俄烏戰爭中吸取各種教訓，包括如何避免未來受到如同俄羅斯面臨的制裁，他指出，如果大陸入侵台灣，經濟干擾程度將會比今年更大，西方在大陸的投資將會淪為「人質」，供應鏈也會被中斷。

他在演說後告訴記者：「我沒有任何理由相信，他們對台灣的興趣有減弱跡象。」

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）與英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）6日罕見同台，聯合警告北京是「巨大」威脅。

麥卡勒姆也表示，過去3年來英國軍情五處針對大陸行動的工作倍增，未來工作量還會再翻倍，和2018年相比，現在軍情五處針對共產黨的調查行動已經暴增7倍。

麥卡勒姆形容，大陸構成的挑戰將帶來大變化，瑞伊則形容是「巨大」且「驚人的」。

瑞伊也警告在座企業及學術單位代表，北京正透過一系列工具來「竊取你們的技術」，「對西方企業嚴重威脅的程度甚至超越許多世故商人的認知。」他舉例陸企人員在美國挖掘基因改造種子，如果自行研發的話，除了要耗費十年，還得花費數十億美元。

他也指控，北京部署網路間諜活動「以進行大規模欺騙及竊取」，駭客計畫的規模比其他主要國家加起來還要大。

他也控訴北京直接干預今年4月舉行的紐約議會選舉，因為北京不想讓一名批評大陸的候選人當選，他稱北京當時僱用一名私家偵探來挖掘醜聞，當挖不到時就試圖僱用性工作者來製造爭議。

麥卡勒姆也提到英國經歷的相關案例，包括一名英國航空專家曾在網路上被提供誘人的工作機會，當他前往大陸後被盛情款待，之後就被詢問軍機的機密情報。