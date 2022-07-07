上證指數7日上午最多下跌23點，跌幅為0.69％，低見3,332點，隨後有買盤進場，大盤止跌反彈，高見3,374點，上漲18點，漲幅為0.56％，半日收報3,372點，上漲17點，漲幅為0.51％，成交額為人民幣（下同）2,668.97億元。

香港信報報導，深證成指7日先跌後漲，上午低見12,732點，下跌78點，跌幅為0.61％，盤中高見12,953點，上漲142點，漲幅為1.11％，半日收報12,943點，上漲132點，漲幅為1.03％，成交額為3,777.09億元。

滬深300指數半日收報4,451點，上漲27點，漲幅為0.62％。創業板指數半日收報2,845點，上漲42點，漲幅為1.52％。

大陸商務部等17部門7日聯合發通知指出，要求促進汽車流通，擴大汽車消費等。消息一出，激勵汽車製造類股漲逾3％。

其他類股普遍上漲，電力股上漲逾3％，基本金屬股漲逾2％，煤炭、化工股漲逾1％，石油、水泥、鋼鐵、房地產、金融股持穩。