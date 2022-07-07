新北市長侯友宜今(7)日率市府團隊局處代表與蘆洲區里長面對面座談，會中提及蘆南蘆北重劃區規劃進度、危老都更、排水整治、交通設施改善、公園規劃等議題都是里長關切焦點，也就蘆洲的發展提出多項興革建議；侯友宜也表示，謝謝蘆洲的里長長期跟市府並肩作戰，讓蘆洲這幾年的發展越來越好，未來蘆洲還有很多大建設，都需要大家並肩前行，讓蘆洲「蘆」來「蘆」好。

蘆洲區長莊茂坤會中先就近期市政成果進行報告，包括鴨母港溝整治工程已於去年完工，蘆洲分局暨三民派出所、大臺北都會公園北側的微風運河改善等均已完成，湧蓮寺慈善公益大樓也完成招標，預計將於2026年正式啟用。

至於里長們關心的蘆洲北側開發一案，城鄉局表示，已於前開範圍都市計畫案內劃設數處公園、綠地等開放空間，並配置於新、舊社區交界處，以解決蘆洲地區公共設施用地不足之困境，同時可服務各方市民使用需求，本案刻由內政部都委會審理中，後續以發布實施內容為準。

會中，水湳里長吳松標希加速危老都更、提高容積率及民族路口與仁愛街口畸零地徵收開闢綠地案，城鄉局回應，都更案短期將以都更三箭政策推動、中期搭配蘆南北整開提供公共開放空間增加服務水準，長期則以國土計畫納入溪南北整併討論。

而民族路口與仁愛街口畸零地徵收開闢綠地案，則已納入「變更蘆洲都市計畫（第三次通盤檢討）主要計畫」，並已發布實施，預計2022年7月中邀集地主協議。

在排水整治部份，復興里長李源泉建議，改善民族路336巷58號旁大排上游明溝加蓋問題避免淹水，水利局表示，大排內攔污格柵將會進行拆除以利排水，大排加蓋段則將增設格柵式清掃孔，以利清疏維護工作。

水利局並補充，水湳大排下游段至加蓋段渠底修坡工程、下游明渠段護岸工程，目前亦辦理設計作業中，預計今年進場施作，完成後將可有效改善水湳溝排水情形並改善現有環境。

侯友宜表示，感謝里長建言及為防疫辛勞付出，從去年支援熱區防疫中心、協助長者疫苗預約，到今年走入社區分送快篩劑給居家隔離民眾，在這場戰役裡永遠可以見到里長挺立在第一線的身影，市府團隊與區公所將會繼續努力，建設安居樂業、「蘆」來「蘆」好的新蘆洲。

另外有關仁愛停車場頂樓加裝太陽能發電設備案，侯友宜現場也指示經發局及交通局在會後與地方討論，未來將如何兼顧外觀與功能，以免引起鄰近居民反彈。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理至今，蘆洲區計提案47案，已完成43案，執行率達91％，市府會全力以赴，幫助民眾解決問題。