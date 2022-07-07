台中重要經貿建設「國際會展中心」6日舉辦上梁典禮，台中市長盧秀燕今（7）日在臉書表示，業界等這個會展中心已經等了20年，如今會展中心坐落水湳經貿園區，將與周邊區域產生相關的連鎖效應，說「未來台灣的經濟領頭的指標、領頭羊，就在這個國際會展中心！」

盧秀燕今日在臉書表示，國際會展中心讓產業界、工商界等了20年，她上任後終於在108年排除萬難，並於2019年3月開工，霸氣的說「開不了工的我要開工，完不了工的我要完工！無論如何，我們一定要讓台中國際會展中心興建完成！」

盧秀燕指出，國際會展中心如今坐落在水湳經貿園區中，旁邊有中央公園、同樣是世界級建築的綠美圖等，甚至附近還有捷運經過，「他會成為一個機能最完整、最方便最有發展性的大基地，會產生相關的連鎖效應，我對它的前景是非常期待的」。

盧秀燕說，「未來台灣的經濟領頭的指標、領頭羊，就在這個國際會展中心」，並承諾市府團隊會繼續努力，讓全世界都可以看見台中！