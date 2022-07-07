「優學台中」分區學習成果發表，今年因疫情改為線上發表，7日登場。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

「優學台中」分區學習成果發表，今年因疫情改為線上發表，7日登場。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市教育局整合中央與地方相關計畫，邀請台中市國立學校及彰化、南投、苗栗等縣市參與「優學台中」分區學習成果發表，今年因疫情改為線上發表，7日登場，包括靜態作品55件、學生動態短講47件及「專業群科簡報競賽」優勝隊伍6隊，超過百件的作品參與發表。

「優學台中」學習成果博覽會是全國最大規模的學生學習成果發表，今年因疫情改為線上發表，邀請大學教授及專家全程參與，對學生的學習成果給予回饋，提升學生的學習成果內涵，促進跨校、跨區、跨階段的師生交流。

台中二中陳同學因關心校園內飲水機的飲水品質及使用問題，與9位同學合作，經由社會科探究與實作，透過問卷及實際訪談結果與校方共同研議改善行動，展現良好社會參與及創新應變能力。

另外，中科實驗高中王同學，因為親戚經營養蜂場，在一次機緣巧合看到網站「城市養蜂是bee要」，他透過觀察校內獨居蜂築巢行為及在居家實做獨居蜂旅館，分別探討環境對築巢行為的影響與溫度對羽化時間的影響程度。

教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕重視學生素養能力的養成，讓學生主動探索知識，成為終身的學習者。「優學台中」分區學習成果發表，涵蓋普高、技高學生在必修、選修及彈性學習、專業與實習及多元選修等各種類型課程的學習成果交流，作品豐富型態多樣。