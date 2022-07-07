警方查扣山寨手機。（警方提供）

警查獲SAMSUNG山寨拼裝手機 侵權市值破500萬

保安警察第二總隊刑事警察大隊去年獲報不法商人從大陸進貨拼裝仿冒品牌手機，經蒐證並鑑定確認手機為仿品後，去年9月至新北市板橋區某通訊行搜索，查扣仿冒「SAMSUNG」商標手機188支，估計侵權市值逾500萬元以上，訊後以違反商標法及詐欺罪嫌將林姓負責人移送法辦。

警方表示，犯嫌於網拍平台標榜「全新未拆」公然販售仿冒SAMSUNG各機型手機，外觀上與原廠極為相似，難以從外觀判別真偽，但經拆機鑑定，商品組成為拼裝機，手機序號與外包裝不符，且相關配件均為仿冒品，電池亦沒有經過認證，充電可能會有熱膨脹風險，若使用有安全疑慮。

林姓負責人供稱，貨源是從大陸深圳華強北商區以分批少量方式輸入，自2020年7月在網拍平台以市價6到7折價格販售，約已售出800餘支，機型包括S20、A52、Note10、Note20等。

警方呼籲，民眾選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障。警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。