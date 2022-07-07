國民黨立委陳超明因SOGO案遭判刑，陳今在臉書表示，他只是將一般請求轉知政府單位，基於人情義理、順水人情打電話反應邀請，若這是施壓，那全台灣立委是不是都有犯罪嫌疑？說他飾詞狡辯、犯後態度不佳，是欲加之罪，何患無辭。

「寧鳴而死，不默而生」。陳超明重申，他政治獻金均依法申報、公開，庭訊檢察官也承認本案無貪污對價直接證據，等於這次判決沒有直接證據證明他有罪，竟遭重判、抹黑貪污，令人難以折服，絕對上訴捍衛清白。

陳超明還原，2019年10月2日、23日SOGO案保手套郭明忠與郭克銘兩次拜會，第二次拜會還有新加坡外貿協會秘書長陳企業參與，也就是該次拜會，郭明忠談及「是否能協助召開有關SOGO公司法問題的委員會公聽會」，他當場婉拒。

陳超明也提到，當天拜會過程，他向陳企業請教台灣是否能順利加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）？陳企業回應，「日本欲邀請中國大陸參加，台灣要加入CPTPP大概可能有困難，要加把勁」。

陳超明說，身為中華民國立委，獲知如此重要經貿資訊，即藉由國會質詢方式，提醒政府官員提早做好因應；特別是他拒絕召開公聽會請求，對方卻告知台灣能否加入CPTPP的重要經貿訊息，當然心懷感激。

陳超明表示，因陳企業緣故，郭明忠委託東吳大學開公聽會，並透過郭克銘請託邀請經濟部派員出席，人情義理上，他是協助轉知邀請經濟部官員出席聆聽各界法律觀點，並非要改變任何經濟部決定，於是打電話給經濟部部長沈榮津轉達。

陳超明說，當時沈榮津沒接電話也沒回電，他才撥電話給經濟部國會聯絡人轉達請求，電話中沒強迫經濟部派員，聯絡人在偵訊與法庭上也表示，不記得陳超明有打過電話，更沒要求部長、次長、司長出席，若是施壓官員怎會忘得一乾二淨？

陳超明質疑，法官主觀認定他是假借「只是順水人情」、「交朋友」理由狡辯，態度不佳，所以從重量刑，卻沒有深究那一通不到3分鐘的電話內容，參考經濟部官員出庭所做對他有利的證詞，「我真的無言」。

陳超明說，時隔一年後，2020年11月中國大陸正式表達要申請加入CPTPP，他等於是提早一年請政府做好相關的應對，不對嗎？