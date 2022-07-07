中天主播鄭亦真婚紗照。（中天新聞提供）

中天主播鄭亦真婚紗照。（中天新聞提供）

中天主播鄭亦真生日驚喜被求婚。（中天新聞提供）

主播鄭亦真老公求婚企劃組李又汝（左起）、賈佩雅、張晏塵、張文綺、權貞妍。（中天新聞提供）

中天新聞主播鄭亦真今（7）日升格人妻，她在個人臉書寫下「換了新身分證，配偶欄也補上，謝謝大家的祝福！堡主嫁人囉」，除此之外，她還有另一樁喜事，就是接下中天《前進戰略高地》主持棒，鄭亦真難掩興奮：「接下《前進戰略高地》時，當下大概有5秒沒呼吸。」

鄭亦真大方公開婚紗照，透露與先生是經由教會的朋友介紹，當時收到聚會邀約時，其實不想赴約，在大家的鼓勵下，才決定前往，又怕遇到不適合的對象，所以事前自己還訂好鬧鐘聲響，就怕浪費時間，沒想到兩人一見如故，還聊天聊到凌晨。鄭亦真透露，另一半是普通上班族，個性善良務實，「他做事很細心跟浪漫，是個值得託付終身的人。」老公完全能體諒她的工作性質跟上班時間，兩人不論各方面都很契合。

兩人從交往到登記結婚其實不到1年，鄭亦真提到被求婚當下，整個人感動到大哭，「我沒想過人生會有這一段。」老公跟朋友特別籌劃一整套的驚喜，幫忙求婚的朋友不乏演藝圈藝人，像是張文綺、李又汝、張晏塵、賈佩雅以及權貞妍等，而大家都很會「演」，才會讓她完全沒察覺，「我很難被驚喜到，有什麼蛛絲馬跡一定會發現，結果沒想到老公連場地佈置、戒指都準備好了。」

求婚當天老公緊張地說出事前準備好的一段話時，她感動落淚直接點頭答應，兩人原本就以結婚為前提交往，但她認為老公是務實的人，所以原本不期待會有浪漫的求婚，沒想到對方特別精心安排，「感動除了是因為他的用心，另外是從沒想過我的人生會有求婚這一段，而他所準備的一切，就是我曾經想像過的感覺。」

7月鄭亦真也接下中天《前進戰略高地》主持，對於被賦予這個新任務，她覺得很具挑戰，因為《前進戰略高地》是以多元角度精闢剖析國際戰事的節目，「每個節目都像養小孩一樣，需要花很多時間跟心力。」鄭亦真在國際新聞領域已有10年經驗，這次能接觸大國戰略武器相關的內容，她抱持必勝決心，並期許自己繼續打響節目的優質口碑。

升格人妻，鄭亦真對工作的熱情依舊不變，她提及：「每次直播，都很期待帶給觀眾有料的內容，見到粉絲暖心的應援留言，就覺得被鼓勵，觀眾是我一直保持熱情的動力來源。」下半年才剛開始，鄭亦真在工作及人生大事都傳出好消息，她感恩生活中的種種美好，對她來說簡直就是雙喜臨門。中天YT全球大視野每周六晚間9點《前進戰略高地》：https://www.youtube.com/c/％E5％85％A8％E7％90％83％E5％A4％A7％E8％A6％96％E9％87％8E