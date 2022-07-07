國道客運「台北─宜蘭」在2007年通車時，當時市府轉運站尚未落成，候車環境不如現在，周五傍晚時段排滿搭車人潮，首都客運當時贈送每名等車旅客菠蘿麵包，成為許多旅客的小確幸，首都客運今天（7日）表示，配合交通部國道客運振興方案，15日起將提供菠蘿麵包讓旅客享用，也與飯店、遊憩園區合作推出優惠方案。

首都客運表示，「台北─宜蘭」路線剛通車時，是在捷運市府站3號出口外搭簡單帳篷就開始營運，考量等車時間很長，傍晚又容易肚子餓，所以當年就提供1人1個菠蘿麵包；後來許多要返鄉的遊子，覺得吃到首都的菠蘿麵包就有提早回到家的感覺。

配合交通部國道客運振興方案，首都客運自7月15日起9月16日止，每周五傍晚6時至7時30分，在市府轉運站提供搭乘北宜線每位乘車旅客1人1個菠蘿麵包享用。

首都客運表示，為鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸，在振興方案期間除了免費菠蘿麵包外，首都客運還與飯店、遊憩園區共同合作推出第一波優惠，憑首都客運北宜國道客運票根或購票證明，即日起可免費進入宜蘭縣三星長埤湖景區精靈村可愛動物園區（原票價200元）、園區內咖啡及各品項手搖飲，買一送一。

首都客運表示，天送埤火車站園區的三星館消費飲料不限品項8折優惠，以及旋轉木馬等體驗優惠價，礁溪山泉飯店（7月1日起至9月30日止）湯屋有8折優惠，上將泛舟（7月1日起至12月31日止）每人泛舟費用9折，宜蘭力麗威斯汀酒店、棲蘭山莊、明池山莊、棲蘭神木園區（即日起至7月14日止)）住房每人抵現金150元或用餐、泡湯、入園門票每人折抵50元（2擇1），兆品酒店礁溪（即日起至8月31日止），平日享住宿、泡湯、餐飲9折，國立傳統藝術中心（即日起至12月31日止）普通票8折等多項優惠。