【旅奇傳媒/編輯部報導】「好想出門走走！」歷經幾個月來的疫情影響，對於七、八月的暑期，更令人無比期待。今夏於宜蘭傳藝園區登場的「魔幻戲法藝術節」以《穿越藝次元》為主題，透過戲曲新創表演、復古換裝、藝術裝置、習俗古禮與主題展覽，帶領民眾以視覺、觸覺、聽覺及行動力，進入藝術的異想世界，感受傳統及新創融合串連的新能量！

▲宜蘭傳藝園區「2022魔幻戲法藝術節」以穿越藝次元為主題，邀請大家藝起體驗奇幻時光。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

「宜蘭傳藝園區」古色古香的老街建築、綠意盎然的自然風光，及豐富的展演與手作體驗活動，是遊客探訪宜蘭的首選景點之一。全聯善美的文化藝術基金會表示，此次打造的全新藝術裝置「夢的形狀」，以光影翻轉虛實界線，呈現如夢似幻的文昌街景，同時也邀請了「栢優座」、「圓劇團」、「身聲劇團」等台灣優秀團隊，接續帶來沉浸式劇目、台式馬戲、森巴遊行等特色演出，期待能讓民眾悠遊體驗戲曲魅力，不僅感受傳統習俗的特色文化，也在園區留下奇幻美好的回憶印記。

▲《水滸英雄探險趣》將穿梭於宜蘭傳藝園區的巷弄中演出，邀請遊客透過京劇的口白及身段動作，用戲曲的方式與敵方陣營對戰。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

穿越藝術的魔幻世界 跨越戲曲的虛實國度

首先於七月亮點登場的栢優座《水滸英雄探險趣》，以沉浸式戲劇的方式將水滸祝家莊的故事搬進宜蘭傳藝園區，打破一般觀戲模式，運用園區魯班街與文昌街建築環境，兵分二路開啟冒險之旅，在跌宕起伏的劇情中，參與者將透過解謎、京劇口白及身段動作，用戲曲的方式與敵方陣營對戰，與英雄們共進退，深入體驗戲中戲的新奇趣味，開啟一幕幕全新的觀劇體驗，參與過的大小朋友絕對意猶未盡，忍不住會想再體驗另一條截然不同的故事線！

而八月緊接著將由「圓劇團」帶來熱鬧的台式馬戲慶典《遊藝馬戲交陪曲》，九月則有「身聲劇團」精彩的森巴遊行《捕夢傳說》，此外，七月正逢「戲曲祖師爺」田都元帥及西秦王爺誕辰，園區也將透過「祖師爺賞飯吃」──擲筊領祖師爺福氣糕活動，及賀壽傳統三獻禮儀式，邀請民眾參與共同觀禮，同時感受傳統戲曲古禮文化的珍貴價值。

▲透過復古換裝、習俗古禮等活動，帶領民眾穿越藝術的異想世界。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

▲「夢的形狀」，以光影翻轉虛實界線，呈現如夢似幻的文昌街景。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

感受傳統的新創魅力 童玩傳藝雙園玩透透

特別一提的是－全新亮相的藝術裝置「夢的形狀」，隨風搖曳於文昌街上，無論是仰望或低頭以手掬影，日光折射出的霓彩幻影，猶如「夢」般閃爍迷離，留下一抹專屬宜蘭傳藝的美好夢境，是今年暑假不可錯過的必拍熱點；而七夕情人節最經典的「傳藝藍眼淚」，將於8月再次浪漫重現，限定三日開放夜間體驗，也是必排的重點活動！

宜蘭傳藝園區也與宜蘭童玩節攜手推出「藝童去郊遊」雙園套票，一票在手即可穿越雙園區，到訪宜蘭不需花時間排行程，全家大小就能水陸一次玩透透，是非常超值的推薦行程！想為今夏增添更多趣味與驚奇感，留下美好的夏日時光嗎？

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