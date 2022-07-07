為落實蔡總統「0-6國家一起養」政見，行政院自去年8月起推動平價教保續擴大、育兒津貼達加倍及就學費用再降低等三大策略，為讓年輕家庭安心養兒育女，去年8月育兒津貼提升為3500元，托育補助增為7000元；今年8月將再加碼1500元。另外，就讀公共化、準公共化幼兒園的學費，也將降到3000元以下，減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽實質有感。

教育部今天到行政院報告「少子女化對策成果報告—0至6歲國家跟你一起養」。行政院長蘇貞昌在會中表示，明年將投入近千億元，除大幅提高預算，也透過修法、調整政策，跨部會減輕育兒家庭負擔，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標。

教育部說明，0至2歲至今年6月累計增設公共化托育342處，可提供約1.1萬個名額；有簽定準公共契約的居家式托育(保母)及私立托嬰中心提供約8萬多個名額；整體0-2歲(未滿)平價名額約9.1萬名，家外送托率已成長至17.3％，較2016年提高約7％

。

2至6歲公共化幼兒園提前於今年達成增設3000班目標：教育部除了與地方政府共同合作，持續增加公立及非營利幼兒園外，準公共幼兒園今年8月共有1855園，提供超過21萬個平價就學名額。

針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，今年8月再降低費用，2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，今年8月開始，每個月托育補助再加1500元，第2胎、第3胎以上、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

就讀公共化及準公共幼兒園的2-6歲幼兒，今年8月起，就學費用再降低，家長每月最多只要繳3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，第2胎以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭子女上學「免費」。

另外，今年8月起，家長自己帶或就托未加入準公共的私立托嬰中心、私立幼兒園的小朋友，第1胎育兒津貼每月發放額度提高到5000元，第2胎每月6000元、第3胎以上每月7000元。另外，一般私立幼兒園的5-6歲小朋友，今年8月起，由家長自己申請辦理，就學補助的作業方式及額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。