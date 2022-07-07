桃園市一名烏克蘭籍的離岸風電工程師，昨晚在觀音區宿舍附近小吃店小酌後，因喝醉迷路，向路邊店家求助又語言不通，店家只好報警協助，警方到場後以流利英文與他溝通，得知工作地點後，將其護送返回宿舍。

大園警分局指出，昨晚7時許接獲民眾報案，觀音區中山路一段某便當店前，有一名外籍男子渾身酒氣，疑似與店家發生口角，請警方到場協助排解糾紛。

新坡派出所員警到場後，發現該男聽不懂中文，僅會說一些英文，且對話中還夾雜其他外語，讓員警也聽得一頭霧水，便請正在值班的員警李威廷來幫忙翻譯，李用流利英文和男子溝通，才得知是因為喝醉且夜間視線不佳，才在返回宿舍途中迷路。

該名男子表示，他是一名離岸風電工程師，並出示工作證明文件，員警確認他在附近的鋼鐵公司上班，便帶他回公司廠區，並護送回宿舍，對於警方的協助，他也大讚台灣很有人情味。

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