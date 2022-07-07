搶夏日餐飲商機，韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」7月7日推出全新「夏日雞啤餐」，以道地韓式經典「半半炸雞」搭配柏克金期間限定「夏日沁香啤酒」與「科隆啤酒」，標榜炸雞控們不用再羨慕韓劇中男女主角，就能於今夏大啖雞啤套餐，感受彷如置身韓國雞啤慶典。此外，再舉辦夏日好康雙重送，指定店鋪平日內用與外帶「韓式披薩買一送一」，消費炸雞系列再送「炸物三選一」，最高現賺376元，優惠數量有限，贈完為止。

bb.q CHICKEN7/7推出「夏日雞啤餐」，有別於之前以去骨炸雞搭配啤酒的組合，今夏搭配柏克金啤酒推出的期間限定「夏日沁香啤酒」(500ml)和「科隆啤酒」(330ml)，以道地韓式經典「半半炸雞」組合，滿足韓國炸雞迷今夏想與韓劇歐巴、女神一樣品嚐道地韓式炸雞與啤酒的心願，套餐優惠價669元。

韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN進入台灣市場第三年，目前全台共有20間門，感謝廣大粉絲回饋，舉辦限時限店限量雙回饋。即日起至7/31止，前往bb.q CHICKEN指定店舖(慶城店/雙連店/南昌聯合店/芝山店/公館店/洲子店/北投店/松山店/中和中漢店/三重三和店/五華家樂福店/板橋板農店，共12店，*板橋板農店未提供披薩優惠。

好康一消費「全炸雞系列」(包含，單一口味全雞/半半炸雞 / 雙味全雞/去骨炸雞、雞柳/雞翅/雞腿系列/套餐)，贈「炸物三選一」一份(包含：炸薯條 / 炸地瓜薯條 / 甜心QQ球，3選1，售價88元)，好康二為消費「韓式披薩買一送一」辣年糕烤雞披薩 / 辣味海鮮披薩 / 柚香鮮蝦披薩，3種口味任意搭配，2個9吋只要288元 ，餐點依照各店販售為主，最高現賺376元，優惠活動各店數量有限，售完為止。

【未滿18歲請勿飲酒】