股王大立光（3008）受惠於6月合併營收「雙增」，是暌違2年來首見，7日股價亮燈漲停，也激勵同族群的玉晶光（3406）同步大漲，漲幅8.5％以上，形成「雙光發光」格局，也帶動高價股大漲，7日台股七千金再現，分別是大立光、信驊、旭隼、譜瑞-KY、祥碩、AES-KY、力旺等。

大立光6月合併營收為33.93億元，月增8％，年增1％，營運「雙增」，繼2020年6月，約2年後首度營運報喜，7日投資人資金擁抱大立光，推升股價鎖住漲停價，達1,880元。

玉晶光受惠於有望全拿蘋果AR/MR眼鏡Pancake鏡頭訂單，獲得法人的掌聲，蘋果海通國際證券給予「優於大盤」及目標價620元的評等，躍升為元宇宙的贏家。

此外，日前天風國際證券分析師郭明錤也表示，玉晶光取得蘋果、Meta與Sony等一線品牌Pancake / Fresnel透鏡訂單，技術領先優勢將延續數年。

投信6日買超玉晶光280張，為連2日買超。投信6日買超大立光17張，為連連13日買超。