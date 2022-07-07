國民黨台南市長參選人謝龍介指控台南市長黃偉哲透過律師向當地靈骨塔業者收款720萬元，遭律師指控涉嫌變造證據以及建設公司董事長簽名，靈骨塔業者啟承建設公司也直接正面對決，強硬聲明表示，公司向來正派經營，沒有授權任何人或有任何必要行賄，謝龍介所言完全悖離事實，利用公司同仁散布不實訊息，將依法追訴。

啟承建設公司聲明，本公司向來與黃偉哲市長沒任何互動，不管於行政程序上遇到多少阻礙，本公司一向遵循合法管道尋求救濟，並委任專業律師處理法律問題，所有支出委任費用均是公司資金，而非個人資金，謝龍介所指控行賄等情事均非事實。

謝龍介控黃偉哲索賄 ，卻被控變造證據及簽名，正牌建設公司發聲明書表示謝龍介「黑白講」也要告了 。(啟承建設提供)

謝龍介控黃偉哲索賄 ，卻被控變造證據及簽名，正牌建設公司發聲明書表示謝龍介「黑白講」也要告了 。(啟承建設提供)

啟承建設正式聲明全文如下:

1、 本公司乃正派經營之公司，從沒有授權任何人或有任何必要行賄，不管於行政程序上遇到多少阻礙，本公司一向遵循合法管道尋求救濟，並委任專業律師處理法律問題，所有支出之委任費用均是公司資金而非個人資金，故謝議員所指行賄等情均非事實。況本公司與宏宇法律事務所間之委任關係並非只有福龍寶塔單一案件，而是另有其他交辦案件，宏宇法律事務所所寄發之帳單亦並非僅有一期，而係依照本公司實際使用時數陸續結算，自109年10月委任至今，交辦卷宗達萬餘頁。於委任過程中，本公司董事長與宏宇法律事務所共同進行幾十次的會議，法律函文、訴狀悉由宏宇法律事務所撰擬。李瑞祥先生僅係於109年10月間受本公司所託協助進行陳情，後由公司董事長接手與宏宇法律事務所之相關事務，李瑞祥先生從來沒有到訪宏宇法律事務所，也沒有參與後續任何法律文書、策略之討論，一時不查而僅係憑個人情緒即發表錯誤不實之言論，本公司深感遺憾。

2、 本公司經營誠屬不易，不希望有任何政治人物趁機煽動本公司同仁散佈不實訊息以達成自己之政治目的，本公司亦不想介入政治漩渦，本公司跟黃偉哲市長素來無任何互動，更無金錢往來。有關今日謝龍介議員召開之記者會內容，完全悖離事實，利用本公司同仁惡意散佈不實訊息，最後甚至揚言向本公司同仁提告，本公司深感遺憾，並將依法追訴，以維權益，茲此聲明。