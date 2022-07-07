「逆風的烏鴉」今（7日）在臉書以「有時候，你還真不能不相信『報應』這種事」為題發文，表示關於林智堅的論文抄襲事件，自己看到現在覺得最反諷的一件事「就是攸關接下來林智堅論文違規與否判定的台大社科院長大名，叫做蘇宏達」。

「逆風的烏鴉」指出，蘇宏達2018年11月在臉書批評蔡政府的故宮政策，質疑民進黨要消滅故宮，「不管用什麼標準，在保障言論自由的情況下，這種評論性質的東西都不應該受到裁罰」，但蘇卻因該篇貼文被移送法辦，且在這段期間，又遭到了來自綠營人物與網軍鋪天蓋地的人身攻擊，「可以說是千瘡百孔」。後來士林地方法院裁定，蘇宏達的評論不罰。

針對林智堅台大國發所碩士論文是否涉抄襲，「逆風的烏鴉」提到，在接下來處理林智堅論文的審定委員會裡，其組成會是由「被檢舉人所屬學院院長、系（所、學位學程）主管、院長遴聘之校內外專業、法律領域之公正學者及相關專家共五至七人組成，審定委員會以院長為召集人並為會議主席」。而相關專家是由院長蘇宏達來找，到時候的會議主席、召集人，也是蘇宏達。

「逆風的烏鴉」直言，不覺得蘇宏達會藉此案報「老鼠冤」，然而應可斷定的是，他至少不會護航林智堅。但諷刺的地方不在他會不會護航或報仇，「而在民進黨當年極其靠勢，用公權力和網軍修理一個學者，只因他寫了一篇文章，如今這個學者幾乎掌握了這個黨在一場大選的成敗」。「逆風的烏鴉」指出，若林智堅被判定是抄襲且被撤銷學位，「不只是桃園，效應可能會外擴到其他縣市」，更狠酸，民進黨當年惡整人的時候，有想到這一點嗎？我只能說，這就是報應。