清大委外在成功湖撈魚，撈到約1公噸的大頭鰱、吳郭魚、錦鯉等。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華總務長顏東勇（左一）捧著魚頭跟人頭一樣大的大頭鰱。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清大成功湖是學校重要地標，承載校友珍貴回憶，然而近年來因嚴重淤積，導致水質混濁，清大預計將花7500萬元，啟動成功湖整治工程，清除淤泥、改善水質，並建造碼頭重啟泛舟等水上活動，也將打造環湖步道，盼重圓師生校友徒步環湖夢想。

清大校園內共有成功湖、昆明湖及相思湖3座湖，其中成功湖面積最大，約3公頃，是日治時期因消防需求而挖掘的人工湖。建校初期，成功湖原本水質清澈、生態豐富，在物資匱乏的年代，學生到成功湖捕魚加菜，也是老校友津津樂道的回憶。

然而近年因成功湖缺乏活水補注，水質逐年惡化，清大在2019年底發出整治成功湖的募款需求，獲得校友熱烈響應，預估總工程經費需要7500萬元，目前已募得約7成。

清大於是從上個月開始放水，後續展開撈魚作業，共撈獲超過1公噸的魚，總務處表示，把湖水放乾、清除淤泥後，還將展開一系列生態綠美化及水岸階梯等親水工程，工程預計在明年4月校慶前完工。

總務長顏東勇日前也親自穿上青蛙裝下水，捧著魚頭跟人頭一樣大、長逾1公尺的大頭鰱，這些撈上來的大頭鰱、錦鯉、白鰱將移到昆明湖放養，外來種吳郭魚則交由廠商處理，接下來也將引進以物理、生物過濾為主的生態濾水系統，以水生植物來淨化水質，並養魚治藻。