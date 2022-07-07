高雄捷運警察2人一組會在捷運紅橘兩線和輕軌巡邏。（洪靖宜攝）

高捷運量受到影響，今年5、6月運量日平均都只剩7萬多人次，雖然搭乘人數變少，但捷運警察隊勤務依然沒有減少。根據捷警統計今年1至6月，雖然為民服務案件從83件下降到65件，但處理刑案中的妨害秘密比起去年就多達5件，顯示下半年確實得加強重視，就是因有「偷拍狼」會選定學生較多的車站下手，捷運警察在上下課時間定點守望，也會到學校加強宣導，提醒學生自我保護。

根據高雄捷運公司運量統計表顯示，今年從3月開始運量逐漸下滑，到了5月份因為確診人數暴增，日平均掉到僅7萬2738萬人次，6月也只僅有7萬3180人次。雖然運量下滑，但捷運警察勤務並未減少。

根據高雄捷運警察隊統計，去年1至6月涵蓋捷運和輕軌處理刑案一共10件，主要為侵占和毀損，但今年1至6月處理18件刑案中，受理妨害秘密就佔了5件，位居第一多，其次為侵占和毀損，警方說，主要就是有「偷拍狼」的出現。

分析今年發生偷拍案件主要發生在中央公園站、後驛站、衛武營站，有心人會選定較多學生搭乘的車站，主要發生場域在手扶梯、車廂內，且受害的多是女學生。

因此捷運警察隊不僅與高捷站務人員及捷運保全和轄區分局合作，也會到學校宣導，提醒像是搭乘手扶梯時可「側身」，就能眼觀四方，保護自己，乘坐時可用包包等物品擋住，若是遇到狀況一定要出聲制止尋求協助，不要隱忍，也安排員警於上下課時間定點在特定車站守望，若是出現狀況，就可立刻協助處理。

另外，捷警為民服務案件則是減少不少，去年1至6月期間，包含尋獲遺失物、協助就醫、協助返家、代保管鑰匙等案件，共受理83件，而今年則是下降到65件，主要還是協助民眾找回手機、錢包、包包等物。