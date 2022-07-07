新竹市長林智堅中華大學碩士論文接連遭爆抄襲，立法院國民黨團今公布中華大學與竹科簽訂的研究合約，要求科技部督導竹科依法提出告訴 追究林民事跟刑事責任，也籲中華大學盡速組成委員會調查相關事證，必要時撤銷林碩士學位。

國民黨團團總召曾銘宗指出，依據竹科2007年12月與中華大學簽約委託進行「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之周邊居民滿意度」研究，合約第14條規範研究報告成果著作權歸竹科所有，任何人包括研究主持人都不可以擅自使用。

曾銘宗批評，依據合約，即便據林智堅自稱有共同參與研究，也不可擅自將研究報告一部或全部當作碩士論文，否則就涉嫌觸犯《著作權法》侵權、剽竊，可判3年以下有期徒刑；籲林「像個男人，勇敢面對」，不要用政治語言模糊焦點。

國民黨立委林奕華表示，根據合約，中華大學科技管理學系未經竹科書面同意，不得將與計畫內容或成果有關之文件資料直接或間接使第三人知悉，不得將其內容或成果對外公開，竹科管理局還在等什麼？還不趕快對林及涉案教授提告。

林奕華認為，林智堅中華大學碩士論文抄襲案，已非單純學術倫理事件，包含竹科管理局、中華大學、林智堅與教授賀力行、李友錚、王明郎都有法律責任；不論詐領合約金或竊佔研究成果都是國家財產損失，竹科管理局能坐視國產被侵占？