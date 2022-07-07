作者在貼文中附上工作狀況照。（圖／取自百度「上海方艙志願者求助）

上海走出封城已月餘，但確診者還走不出新冠陰霾。一位上海方艙志願者（志工）昨（6）晚在網路上發聲，自己冒著感染風險前往方艙幫忙，沒想到在方艙感染新冠之後，遭人毆打；康復後回老家，卻面臨求職遭拒、人人嫌棄的境遇。發文引起大陸網友熱烈討論，直呼「不要讓英雄流血又流淚」。

這位上海方艙志願者表示，今年4月，因國家需要及賺些費用補貼家用，他冒著被感染的風險去了上海青浦區四葉國展方艙，「可是沒想到，這一去徹底改變了我的生活。」

他自述，因曾經在方艙得過新冠，被人毆打，從方艙出來後人人嫌棄，冷眼相待，後來走投無路回到了老家，在大街小店找工作到處碰壁，人家一聽說是從上海待過，也得過新冠，就拒絕了他，「沒有任何一家公司敢要我」。

他說，自己在上海方艙的工作是發放便當，平日上千員工集體吃飯，且其所屬公司管理混亂，在工作7天之後，他便被通知核酸陽性，在方艙隔離，之後正常工作。後來他因與公司發生爭執，遭強行帶走、手機被搶走，最後在公司宿舍區一個沒有燈的房間，他被拖進去一頓拳打腳踢。

6月初，他回到老家隔離，核酸陰性沒有問題，隔離結束之後也不敢出家門，怕自己從上海方艙回來，給大家帶來麻煩。後來在老家開始找工作，大家一聽到他去過上海、陽轉陰，便受到各種冷眼相待，去大街小店裡找工作，他們都不敢要，有些公司擔心萬一復陽他們也要承擔責任，「沒有任何一家工作一家店敢要我。」

他在家時，曾經找鄰居借東西，鄰居也說你從上海回來的，不能借。他不敢到鄰居、親戚家串門子，到現在，他也不敢到處去，就怕連累其他人。

該文昨日晚間於百度發出，目前文章超過1525萬閱讀量。大陸網友讀完後，有人忿忿不平，也有出言鼓勵：「希望問題得到解決，不要讓英雄流血又流淚」、「以後誰還敢當志願者，誰還敢衝鋒陷陣」、「希望大家不要戴著有色眼鏡去看待」。

另有網友呼籲政府部門出面調查、協助：「國家是否出面解決，畢竟志願者，做的好事。不要讓他們寒了心。」、「什麼時候我們需要藉助互聯網才能為自己申冤鳴屈了」。