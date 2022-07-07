活動期間內，至全聯購買指定虱目魚品項商品，單筆消費滿198元可現折20元。（全聯提供）

台南市政府自109年起媒合全聯福利中心，推動虱目魚產地直送通路行銷，110年再辦理「虱FOOD到妳家行銷活動」，統計虱目魚相關產品銷售總額度已逾2億元。全聯副董事長謝健南表示，全聯於108年開始聚焦經營生態養殖品項，虱目魚就是其中一項重要商品，特別嚴選台南生態養殖的虱目魚，加上全程冷鏈直送，包裝上也不斷升級，以貼體包裝保持商品鮮度，同時強調「一魚全食」不浪費食物，針對不同部位發展出多款商品。

全聯統計，每年虱目魚銷售量不斷提升，自108年170公噸攀升至110年790公噸，成長率超過360%，110年銷售金額逾2億元，預計今年可創下2.5億的目標。其中最受歡迎的商品，包括熟成無刺虱目魚、手工虱目魚丸等，後續也會推出促銷活動，推廣在地好物。

自7月8日至8月4日，至全台全聯福利中心門市，購買指定虱目魚品項商品，單筆消費滿198元可現折20元；至PXGo!全聯線上購選購指定虱目魚商品，可參加線上抽獎活動，有機會抽中知名戲劇《俗女養成記2》拍攝場景「台南仙湖休閒農場」的住宿一晚，及臺南市政府觀光旅遊局吉祥物「魚頭君」娃娃。