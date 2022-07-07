新竹市長林智堅捲入論文抄襲疑雲後，總統蔡英文在其臉書留言。（圖／翻攝自林智堅臉書）

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅近日捲入論文抄襲疑雲，今（7）日他在臉書表示，跑行程時鄉親的力挺讓他感到內心溫暖又不捨。一篇貼文連民進黨主席、總統蔡英文都來留言，說「智堅辛苦了！」

國民黨台北市議員王鴻薇日前召開記者會，指控林智堅論文疑似涉嫌抄襲，引起各界議論紛紛，事後兩人互相提告，台大、中華大學則表示已接獲檢舉，接下來將進行調查。

事件引爆各界討論後，蔡英文今日首次針對此事發表看法，說「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」

隨後林智堅也回覆蔡英文，說「謝謝總統的支持和鼓勵，他表示自己一直堅信民主政治應該要用政績和政見獲取人民的支持。相信台灣人民的智慧，惡意的抹黑不會得逞，一起為台灣努力。」

此外，國民黨台北市議員徐巧芯在同一篇文底下留言說「因為他們把你當抄人，林智堅是超級英雄嗎？」國民黨台北市議員王鴻薇也說「還敢在神明面前說謊！」