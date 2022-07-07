斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）6日在斯里蘭卡國會宣布，斯里蘭卡已經破產。外交部發言人歐江安今天表示，目前斯里蘭卡境內治安崩壞，旅居斯里蘭卡的我國僑民約60餘人均平安，駐清奈辦事處並隨時與僑民保持聯繫，提供必要協助。

歐江安說，斯里蘭卡自2012年起透過「一帶一路」計畫向中國大幅舉債，投入不具經濟效益的大型基礎建設，導致外債負擔沉重，加上受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，其外匯主要來源海外勞工匯款與觀光收入銳減，此外俄烏戰爭更進一步引發糧食、能源價格上漲，造成斯國外匯嚴重短缺，爆發外債違約與無力購買燃油、天然氣、糧食等民生必需品，目前斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來最嚴重的經濟危機。斯里蘭卡的案例並再次凸顯中國債務陷阱對區域國家的危害。

歐江安指出，目前斯里蘭卡境內治安崩壞，斯國政府部署軍警配槍維持治安，且近期該國境內暴力示威四起，斯國當局日前已宣布首都可倫坡（Colombo）進入緊急狀態。根據兼轄的我國駐清奈辦事處掌握資訊，現旅居斯里蘭卡的我國僑民約60餘人均平安，駐處並隨時與僑民保持聯繫，提供必要協助。

外交部「國外旅遊警示分級表」，四月份即將斯里蘭卡列為最高警戒「紅色」燈號，警示國人暫勿前往斯里蘭卡。在斯里蘭卡國人如需急難救助，請撥打我國駐清奈辦事處緊急聯絡電話：91-96000-99511；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。