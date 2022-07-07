協和電廠東移方案，把填海造陸移到隔壁海岸，面積比原本18.6萬公頃縮小逾2成。(圖／台電提供)

一旦協和蓋不成，台電總經理王耀庭(右排3)直言：「任何風吹草動，都會導致北東地區大規模停電！」 。(圖／王玉樹攝)

協和電廠「以氣換油」更新改建環評今天要進行第四次初審，台電首次在環評會前大動作召開記者會，宣布協和改建案推出衝擊面較小的「東移方案」，把儲氣槽東移到隔壁海岸，填海造陸面積可比原本18.6萬公頃縮小逾2成，把外界關心的潛堤區珊瑚保留下來。

協和電廠原有4部燃油機組，已除役2部，還有2部2024年停機，預計2027年起改建為2部共260萬瓩新燃氣機組。由於需要大量天然氣，因此必須在沿岸興建「四接」(第四座液化天然氣接收站），原規劃在潛堤區填海造陸18.6公頃，上面建兩座大型儲槽與汽化設備。

但由於位置在基隆港東防波堤以西至外木山漁港間海岸間，引來地方議員與環保團體反對，憂心活埋7萬4000多株珊瑚，發起「基隆護海公投」，讓協和的命運充滿變數。

為此台電事前在環評前大動作召開記者會，由台電代理董事長、經濟部次長曾文生、總經理王耀庭、率同多位學者一起出席說明，這在過去是未有之事。

台電環保處長溫桓正說明東移方案，是把填海造地面積18.6公頃，減為14.5公頃，填海面填方量350萬立方公尺，填方量減為195萬立方公尺。根據台電規劃，如此面積縮減2成2，填土量少快一半，完全保留海扇及潛堤區珊瑚。

而一旦協和蓋不成，王耀庭直言：「任何風吹草動，都會導致北東地區大規模停電！」

協和的存在，主要是提供北北基發展所需電力，從基隆、南港到汐止，總人口480萬人。王耀庭說明，預估這個區域今年尖峰負載將超過580萬瓩，到了2025年將超過600萬瓩。但供給面，協和舊機與核二機組陸續除役，當年僅剩和平電廠130萬瓩，供需缺口達470萬瓩。雖可以靠北西電網融通，但輸電容量有其安全上限，只有420萬瓩，換言之，還少50萬瓩。

王耀庭說，內湖科學園區穩健發中，東區門戶計畫，都是北市急急發展重中之重， 還有大汐止經貿園區、六堵科技園區，各個將來都是重要區塊，也是北北基三市長一定會重要發展的地方，加上捷運用電，所以需要新建電源，「協和不是萬能 沒有協和萬萬不能」。

曾文生說，去年11月第一次以次長身分參加協和專案小組審查，當時很多環評委員意見讓他重新去想這件事。自己也帶台電去原地跑了一遍，一站一站找儲槽如何蓋起來，後來在兩個堤防中間，發現有塊可以填海把儲槽擺進去。

由於新址緊鄰基隆港口，是否影響船舶進出？台電解釋，四接蓋好前，會先在外海蓋FSRU(浮動式接收站)，裝卸天然氣。未來一年估計有28艘天然氣船進出，每月2艘左右，會安排在深夜進出，已經做過船舶模擬，不影響當地運量與安全。