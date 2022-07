菲律賓新任總統小馬可仕今天發布上任後首項行政命令,廢除總統肅貪委員會和內閣部長辦公室,以精簡總統辦公室行政流程,「革除疊床架屋的官方職能」。

綜合有線電視新聞網菲律賓台(CNN Philippines)等媒體報導,小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)第一號行政命令寫道,在國家面臨健康和財政危機下,政府將精簡總統辦公室行政流程。

總統肅貪委員會(PACC)由時任總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)於2017年設立。因時任監察使莫拉萊斯(Conchita Carpio-Morales)正調查第一家庭的財富,杜特蒂當時揚言要對莫拉萊斯展開調查。

總統肅貪委員會職能為協助菲國總統調查審理「涉及所有總統任命人員貪汙受賄的行政案件」。肅貪委員會職能將改由總統府副法務長辦公室(the Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs)負責。

這項行政命令簽署於6月30日小馬可仕就職當天,但於今天向媒體發布。

對小馬可仕這項行政命令,多數人表達肯定。參議員艾斯古德羅(Francis Escudero)表示:「官僚體制越精簡越好,這樣我們就能有更多錢用於直接造福我們人民的各項計畫,而非只是花在政府官員和雇員的薪水和工資上。」

菲國記者布安(Lian Buan)推文說,廢除總統肅貪委員會是正確的舉措。這將簡化流程。未來所有貪贓枉法問題都由監察使公署辦公室管轄。

一名網友推文表示,她支持廢除總統肅貪委員會,這是浪費稅收的冗餘單位。「除了騷擾反對派人士,他們什麼也沒做」。

小馬可仕是菲國前獨裁統治者馬可仕(Ferdinand Marcos)獨子。馬可仕曾獨裁統治14年,被視為菲國貪腐最嚴重的總統。

菲律賓「良善政府總統委員會」(PCGG)2017年報告指出,馬尼拉當局已追回約1710億披索(約新台幣913億元)馬可仕家族不義之財。菲國國稅局3月表示,去年12月向馬可仕繼承人發出遺產稅催繳函。據指出,馬可仕繼承人積欠的遺產稅加罰鍰達2038億披索。

小馬可仕選前接受菲國媒體專訪時說:「你無法制止貪汙。因為我一直提醒大家,貪汙不是菲律賓特有的狀況(a Filipino condition),是人之常情(a human condition)。」

他表示,要打擊貪汙,最好的方式之一是政府機構職能精簡,讓低層級的行賄者無法繼續存在。(編輯:馮昭)1110707