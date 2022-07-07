英特爾為了專注在晶圓研發、製造等半導體業務發展，逐步剔除關聯性較低的部門，近日傳出將無人機業務賣掉，而買家是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的弟弟Kimbal Musk，英特爾方面證實此事，但並未公開交易案的金額與細節。

科技網站The Register報導，Kimbal Musk透過新公司Nova Sky Stories收購英特爾旗下的無人機燈光秀業務，而Nova Sky Stories這間公司則是Kimbal Musk去年看到無人機表演排成「人」字深受感動落淚後而成立的。

報導提到，英特爾無人機燈光秀的網站已經公告該公司被K. Musk收購，英特爾也證實，旗下不會再有任何無人機業務，原先的部門將專注在測繪、土地測量等工作上。

Nova Sky Stories則在聲明中表示，他們收購9千架英特爾的無人機，過往這些無人機被用在奧運、超級盃等各種活動，「這些配備頂級的軟體與硬體，並曾經在奧運及超級盃上激勵數百萬人。」

此外，Kimbal Musk現在的無人機團隊有許多人是來自英特爾，包括高階主管Daniel Gurdan，他原先是Ascending Technologies無人機新創企業的創辦人兼執行長，該公司在2016年被英特爾收購。

報導指出，英特爾出售無人機業務與執行長Pat Gelsinger的營運策略有密切關係，打算將重點放在核心業務，包括個人電腦（PC）與數據中心的CPU、處理器及公司積極重振的代工領域。

去年Pat Gelsinger也曾經坦承，考慮剔除與公司營運核心無關的業務，並試圖重新恢復英特爾的領導地位。