文／照護線上

人類腦部負責掌管全身，是人體最重要的器官，但是腦部功能可能會逐漸退化。彰化基督教醫院神經醫學部醫師張凱茗表示，日常生活中有許多因素可能加快腦部退化的速度，例如過度勞累或高壓的生活，可能會影響腦部功能，甚至導致自律神經失調。

長期高壓過勞的腦部有點像電腦的中央處理器CPU長期過量使用，而出現故障或效能低落，張凱茗表示，雖然可以運作但運轉速度變慢，患者可能覺得「好像變笨了？怎麼沒辦法處理原本可以順利完成的事情？」

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所謂的「大腦年齡」就是使用一個客觀的測驗，去了解現在大腦約處於何種狀態，張凱茗解釋，大腦功能分成很多面向，如記憶力、專注力等。一般而言，大腦功能在20至30歲是最好的狀態，過了30歲後，大腦功能將漸漸退化，故有大腦年齡的概念。

●腦部保養重點提醒

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大腦年齡在某個年齡時，腦部在記憶力或是專注力會有一定的表現，張凱茗說，腦年齡測驗的結果可能會超出或低於這個年齡層該有的表現，若測驗發現腦年齡比實際年齡高，代表現在的腦部功能比同年齡、同教育程度的人不好，「原因可能是腦部退化、腦部創傷或腦部發炎等。」

除了高壓、過勞之外，抽菸、飲酒過量也會加速腦部老化，張凱茗提醒，較少社交、較少閱讀與較少思考的人，其腦年齡可能也會比實際年齡要來得高。

想要維護腦部健康，要懂得趨吉避凶。張凱茗說，「趨吉」的意思就是，一要動腦，例如下棋、打牌、打麻將；二要平時要多點人際互動，包括社交、對話，都是對腦部的訓練。第三則是「避凶」，亦即去控制一些危險因子，如三高、憂鬱症會讓腦年齡高於實際年齡，故須積極治療。

●定期測驗腦年齡 掌握腦部健康狀態

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一般而言，建議65歲以上的長者，最好能夠定期做腦年齡測驗。張凱茗說，除了年齡本身，如果主觀上感受到自己的改變，例如近幾個月來覺得反應、專注力、記憶力不好，且持續達6個月，就會認為腦部可能有狀況、腦年齡可能有變化，須接受測驗。

張凱茗醫師說，目前已有一些測驗腦年齡的工具，例如CogMate腦年齡測驗，其完整版本CBB。CogMate腦年齡測驗類似撲克牌遊戲，遊戲規則不難。

1. 測「反應速度」，遊戲會自動翻牌，當看到翻牌的時候，要立刻按「是」。

2. 測「注意力」，遊戲會詢問卡片是紅色嗎？如果是紅色就要按「是」。

3. 測「視覺學習」，遊戲會持續翻牌，並詢問之前是否看過這張牌，有看過按「是」，沒看過按「否」。這部分較困難，因撲克牌張數多，翻到第20張牌時，不易記得前面看過哪些牌，所以有一定鑑別力。

4. 測「記憶」，遊戲會持續翻牌，並詢問之前是否和前一張相同，相同按「是」，不同按「否」。這部分能檢測極短期記憶。

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