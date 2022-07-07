台中市111年度模範勞工暨績優工會表揚活動，由市長盧秀燕頒獎給模範勞工和績優單位。(台中市政府提供)

台中市111年度模範勞工暨績優工會表揚活動「台中展翼 勞工給力」，7日於清水區成都餐廳舉辦。(台中市政府提供)

台中市111年度模範勞工暨績優工會表揚活動「台中展翼 勞工給力」，7日上午於清水區成都餐廳舉辦，由市長盧秀燕頒獎給200多名勞工和受獎單位。盧秀燕表示，雖疫情嚴峻但市長特注重及感謝所有勞動者，希藉由表揚活動，讓全體市民看見這些默默付出、辛勤給力的勞工夥伴，台中市才能展翼高飛、創造幸福。

台中市111年度共評選出125名模範勞工，同時表揚來自異國在台中默默打拼貢獻的5名模範移工，及110年經工會評鑑榮獲卓越、績優、優良及甲等工會73家與中市優異勞資關係中介團體、調解人、會務人員及紀錄人員等。盧秀燕說，每位獲獎者都是台中市發展、進步及促進勞資和諧不可或缺的力量。

來自菲律賓的家庭看護MACASU WILMA DOMINGO，於同一雇主處服務已近14年，細心隨和的個性、主動積極的態度，將被看護者當成自家長輩細膩用心的照護精神，備受雇主一家的肯定及讚許；她無微不至照顧長者，與雇主家屬間相處融洽，雇主大力推薦並榮獲今年度台中市模範移工殊榮。

由台中市洗染業職業工會推薦的洪韋瑀，從事多年衣物洗滌工作，熱心敬業之餘更對本業專業技術有深入鑽研，不吝協助及教導同業，提供所學最新洗衣技術公開分享工會會員；其妻3年前因病辭世後，他身兼母職撫育2子，更熱心參加社區服務及公益團體，貢獻一己之力成為快樂志工。

台中直轄市總工會理事長花錦忠，今年當選台灣總工會理事長、連任中華民國餐飲業工會全國聯合會理事長，與大台中職業總工會理事長林蓮助當選中華民國營造業總工會理事長；盧秀燕特頒贈獎座表揚2位台中之光，期許未來繼續為勞工朋友發聲，爭取更多福利。

勞工局長張大春說，獲獎勞工雖來自不同的產業，但在職場上追求卓越與認真負責的工作態度都是相同的，每一位模範勞工背後，都有值得肯定及效法之處，勞工局應努力發揚此等精神，從而肯定勞動價值。